Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Yalova’da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Yalova’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığınca, sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucunda iki şahsın İstanbul’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Yalova’da piyasaya sürecekleri bilgisine ulaşıldı.

Elde edilen bilginin değerlendirilmesi üzerine Yalova İDO Feribot İskelesi bölgesinde durdurulan Türkmenistan uyruklu L.B. ve Özbekistan uyruklu S.T. adlı üzerlerinde yapılan arama sonucunda iki poşette108,5 gram metamfetamin ele geçirilmiştir.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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