Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri il genelinde sokak düzeyinde satacakları değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.



Otomobildeki S.Ş, B.B. ve M.Ö'yü gözaltına alan ekipler, narkotik köpeği "Gölge" eşliğinde yapılan araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ve 15 fişek ele geçirdi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.

