Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri il genelinde sokak düzeyinde satacakları değerlendirilen şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Otomobildeki S.Ş, B.B. ve M.Ö'yü gözaltına alan ekipler, narkotik köpeği "Gölge" eşliğinde yapılan araç ve üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu, 2 tabanca ve 15 fişek ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı.

Öne Çıkan Video

İstanbul'da korkunç kaza! Panikleyip otomobilden atladı

TÜRKİYE HABERLERİ

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem | Son depremler

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

Nerede deprem oldu? Çanakkale'de meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi (22 Temmuz tarihli son depremler)

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

SON DAKİKA HABERİ: Sokak hayvanları yasa tasarısından "ötanazi" kelimesi çıkarılıyor

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Veterinerlik Hizmetleri Kanunu 9. Madde 3. Fıkrası nedir, ne anlama gelir?

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Termometreler 41 dereceyi gördü: Su satışları arttı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

Aksaray'da anız yangını ormanlık alana sıçradı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...