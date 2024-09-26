Yalova'da uyuşturucu operasyonunda iki tutuklama

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda iki tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.A. ve M.T.Ö.’nün 77 plakalı araçla çevre illerden temin ettikleri maddeleri Yalova’ya getirerek sokaklarda satacaklarını tespit etti.

Narkotim ekipleri tarafından şüphelilerin içinde olduğu araç durdurularak yapılan aramada 800 gram skunk ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A. ve M.T.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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