Yalova'da uyuşturucudan tutuklama
Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine A.Y'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, kanepe altına saklanmış 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.
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