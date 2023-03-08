Yalova'da yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu

Yalova'da yaşayan Umman uyruklu Ahmet AlBusaidi ile Kenya uyruklu eşi Fatiyah Saif Saim AlBasuidi evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği öğrenildi.

Yalova'da yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu

'da yaşayan yabancı uyruklu çift, oturdukları dairelerinde ölü bulundu.

İstanbul Caddesi Batıkan Apartmanı 3. katında yaşayan Umman uyruklu Ahmet AlBusaidi (68) ve Kenya uyruklu eşi Fatiyah Saif Saim AlBasuidi'nin (50) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu emniyete bildirdi.

İçeriden kilitlenen kapıyı çilingir yardımıyla açarak eve giren ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çiftin cesedi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yalova'da yabancı uyruklu çift evlerinde ölü bulundu - 1

Olayla ilgili inceleme başlatılırken çiftin nedeninin yapılacak otopsiden sonra belirleneceği öğrenildi.

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