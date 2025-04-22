Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yalova Bursa karayolunda yolcu otobüsü devrildi. Kazada, ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Yalova'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bolu'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan yolcu otobüsü, -Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre bir yolcu olay yerinde hayatını kaybetti.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Yaralanan şoför ve muavin, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan 13 yolcusu olduğu öğrenilen otobüsün yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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