Yalova'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi Topçular mevkisinde Yalova istikametine giden otomobiller ile bir minibüs birbirine girdi.

Kazada hafif yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.