Yalova'da zincirleme kaza: 5 yaralı
Yalova-İzmit kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Yalova-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi Topçular mevkisinde Yalova istikametine giden otomobiller ile bir minibüs birbirine girdi.
Kazada hafif yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
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