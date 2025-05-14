Yalova'da zincirleme kaza: 5 yaralı

Yalova-İzmit kara yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Yalova'da zincirleme kaza: 5 yaralı

-İzmit kara yolu Çiftlikköy ilçesi Topçular mevkisinde Yalova istikametine giden otomobiller ile bir minibüs birbirine girdi.

Kazada hafif yaralanan 5 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.

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