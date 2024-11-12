Yalova'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yalova'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

-İzmit kara yolundaki köprülü kavşakta sürücüsünün ani fren yaptığı otomobile, arkasından gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen servis midibüsü çarptı.

Kazaya, aynı yöne giden 77 BC 671, 35 PMC 64 ve 34 LY 1707 plakalı otomobiller de karıştı.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçlardan bazılarında bulunan ve yaralanan C.B, M.A, G.M. ile F.K, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yarılıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan köprü, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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