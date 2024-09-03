Yalova'da 4 amatör balıkçı denizde mahsur kaldı

Su ürünleri kontrol görevi yapan ekipler, 2-3 saat mahsur kaldığı öğrenilen amatör balıkçıları kurtardı.



Yalova’da dün akşam saatlerinde kayıkla denize açılıp balık tutmak isteyen 4 amatör balıkçının içinde yer aldığı kayığın motoru bir süre sonra arıza yaptı.



Yaklaşık 2-3 saat denizde mahsur kalan amatör balıkçılar, su ürünleri kontrol görevi yapan ve bölgeden geçen ekiplerce kurtarıldı. Ardından mahsur kalan 4 kişi, emniyetli bir şekilde Çınarcık Balıkçı Barınağı'na götürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Yalova Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerinin rutin olarak gerçekleştirdikleri su ürünleri kontrol görevi esnasında motor arızası nedeniyle denizde mahsur kalarak akıntıyla açığa sürüklenen amatör balıkçıları fark etti.



Tekne emniyetli şekilde ekipler tarafından çekilerek Çınarcık Balıkçı Barınağı’na götürüldü. Balıkçıların denizde yaklaşık 2-3 saat mahsur kaldıkları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

