Yalova'da gemi karaya oturdu

Yalova Demir Sahası'nda enerji gemisi karaya oturdu.



Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yalova Demir Sahası'nda karaya oturan "KPS Orhan Ali Khan" isimli 289 metre uzunluğundaki enerji gemisi için çalışma başlatıldı.



Bölgeye Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Şark Römorkörü, KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi ve kurtarma uzmanları yönlendirildi.