Yalova'daki DAEŞ operasyonu. Provokatif paylaşım yapan 16 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da dün DAEŞ terör örgütüne yapılan operasyonla ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Yalova'da dün DEAŞ terör örgütüne yapılan operasyon ile ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yapan 16 şahıs yakalanmıştır. Sosyal medyada kaynağı belirsiz, manipülatif, olumsuz ve gerçek dışı paylaşımlar dezenformasyon üretmeye yöneliktir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi kaynaklardan yapılan bilgilendirmeleri esas almalarını rica ediyoruz."

YALOVA'DA ÜÇ POLİS ŞEHİT OLMUŞTU

Terör örgütü DAEŞ'e yönelik yurt genelinde operasyonlar sürüyor.

Emniyet güçleri dün Yalova'da bir adrese baskın düzenlemiş, silahla karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.

Çatışmada üç polis şehit olmuş; sekizi polis, biri bekçi dokuz kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, altı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

İSTANBUL VE ANKARA'DA DAEŞ OPERASYONU

Öte yandan bu sabah İstanbul ve Ankara'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonların İstanbul ayağında 114 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Yalova'daki saldırıyı gerçekleştiren saldırganlarla bağlantılı oldukları ve yılbaşı günü benzer bir saldırı girişiminde bulunabilecekleri kaydedildi.