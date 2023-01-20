Yalova'nın içme suyu kaynağında doluluk oranı yüzde 15'e indi

Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 15'e düştü.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, barajın kentin günlük 90 bin metreküp su ihtiyacını karşıladığını söyledi.

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Barajın kapasitesinin 36 milyon metreküp olduğunu belirten Tutuk, barajın yüzde 85'inin tükendiğini dile getirdi. Doluluk oranının yüzde 15 civarında seyrettiğini belirten Tutuk, ''Barajımıza Selimandıra ve Kurtköy'den gelen 2-3 dereden su takviyesi yapıyoruz. Hiç yağmur yağmasa dahi şu andaki suyumuz ilimizin ihtiyacına 2 ay yeter.'' dedi.

TEDBİRLER ALINACAK

Şubat ayı sonunda kar ve yağmur yağmadığı durumda Yalova Belediyesi olarak ciddi tasarruf tedbirlerinin alınacağını dile getiren Tutuk, mart ayında su kesintilerine başlanabileceğini ifade etti.

