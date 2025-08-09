Yamaç paraşütçüleri kayalıklara düştü

Muğla'da yamaç paraşütü yaparken sarp kayalıklara düşen iki kişi, 5 saat süren operasyonla kurtarıldı.

Yamaç paraşütçüleri kayalıklara düştü

Olay, 'nın ilçesinde Babadağ’da meydana geldi.

Dağın 1900 metre pistinden kalkış yapan pilotu Elif Açıcı ile beraberindeki Alman uyruklu kişi, yaklaşık 1000 metre yükseklikteki sarp kayalıklara düştü.

Kazayı gören diğer paraşütçülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle yaralılar, ip yardımıyla yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından bulunduğu yerden indirildi.

Güvenli bölgeye ulaştırılan yaralılar, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın, yolcunun panikleyerek yedek paraşütü açması sonucu meydana geldiği ileri sürülürken, pilot ve yolcusunun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...