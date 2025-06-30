Yamaç paraşütü için Fethiye'ye gelen turistin acı ölümü

Fethiye'ye tatile gelen 60 yaşındaki İsviçreli Jaabiri Ezzeddine Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 800 metredeki pistinden hazırlıklarının ardından yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.



Kalkışın ardından paraşütüyle manevra yaptığı sırada ayağı bölgedeki beton duvar üzerinde bulunan ahşap korkuluğa çarpan Ezzeddine, yola düştü.



İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.



Yapılan kontrolde kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ezzeddine'nin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.