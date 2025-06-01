Yamaçtan kopan kaya ezdi: 1 ölü 2 yaralı
Rize Ardeşen'de yamaçtan kopan dev kaya kütlesi, seyir halindeki kamyoneti ezdi. Olayda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Rize'nin Ardeşen ilçesine yaylaya çıkan 3 kişiyi taşıyan kamyonet, yamaçtan düşen kayanın altında kaldı.
Olay, Ardeşen'e bağlı Tunca beldesinde meydana geldi. Yayla yolunda ilerleyen M.Z. idaresindeki kamyonetin üzerine yamaçtan kopan kaya düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile kamyonetteki M.S.Z. ekiplerce Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen 55 yaşındaki Mustafa Z'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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