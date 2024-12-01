Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

Yüksekova ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyüne bağlı Yediveren, Nerman ve Kanber mezralarında yaşayan besiciler, küçükbaş hayvanları için kamyonetlere yükledikleri ot balyalarını her kış mevsiminde mezra yakınına götürüyor.

Fremez Yemen, yönetimindeki ot yüklü kamyonet, Yediveren mezra yoluna girerken dağdan yuvarlanan dev kaya parçaları aracın yanına düştü.



ihbar üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi Müdürlüğüne bağlı iş makinesi, yoldaki kaya parçalarını temizledi. Köylüler, düşen kaya parçalarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

