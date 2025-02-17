Yamaçtan teker teker koptu: Bölge girişlere kapatıldı
Bartın'ın Amasra ilçesinde yoğun yağışlar sonrası taş ocağı yanındaki yamaçtan kayalar koptu. Kopakopan kaya parçaları denize yuvarlandı. Güvenlik amacıyla bölgeye giriş bariyerlerle kapatıldı.
Amasra’da iki gündür etkili olan yağmur sonrası, dün Küçük Liman mevkiindeki taş ocağı yanındaki yamaçtan kopan kaya parçaları gürültüyle denize yuvarlandı.
Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
AFAD tarafından taş ocağının alt kısmında deniz kıyısındaki alan tedbir amaçlı bariyerlerle girişe kapatıldı.
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