Yamaçtan yuvarlanan 75 yaşındaki adam yaralandı

Giresun'un Piraziz ilçesinde yamaçtan yuvarlanan 75 yaşındaki kişi yaralandı.



Güneyköy köyündeki fındık bahçesinde çalışan Ali Akdemir, dengesini kaybederek yamaçtan yuvarlandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi yönlendirildi.



Ekiplerce bulunduğu yerden alınan Akdemir, sedye ile yola kadar taşındı.



Akdemir, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altını alındı