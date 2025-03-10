Yan bakma kavgası kanlı bitti: Bir ölü, iki yaralı
İzmir'in Buca ilçesinde iki grup arasında yan bakma nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada 23 yaşındaki İsmail Kaan Demirbaş hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.
İzmir'in Buca ilçesi Efeler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iddiaya göre, iki grup arasında yan bakma nedeniyle tartışma çıktı.
Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında İsmail Kaan Demirbaş ve iki kişi aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı.
Bıçaklı saldırganlar olay yerinden kaçarken, kavgayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Demirbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayda hafif şekilde yaralanan iki kişi ise tedavilerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Kavgayla ilgili polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada cinayet şüphelisi C.K.Ö. (20), kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.K.Ö., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
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