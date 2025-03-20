"Yan baktın" kavgası: 3 yaralı

Rabiana Mahallesi'ndeki tarihi Erzurum Evleri'nde Mevlüt M. (20), Emirhan Ş. (22), Kubilay Y. (33) ve Emrah K. (29) arasında yan bakma sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Sopa, sandalye ve küreklerin de kullanıldığı kavgada, Kubilay Y, Emrah K, Mevlüt M. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kavgaya karışanlar ve yaralılar, sağlık ekiplerince önce hastaneye, ardından emniyete götürüldü.



Olaya karışanların çeşitli suçlardan kayıtlarının olduğu öğrenildi.