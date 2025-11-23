"Yan baktın" kavgası: 4 çocuk saldırdıkları genci bıçakladı

Cumhuriyet Mahallesi Genç Osman Parkında bulunan futbol sahasında arkadaşlarıyla futbol oynadıktan sonra evine gitmek için çıkan 18 yaşındaki İbrahim K., isimli gence 4 çocuk yaklaştı. İddiaya göre çocuklar "Yan yan ne bakıyorsun" deyip laf attı.

İbrahim K. yaşı küçük çocuklara bakmadığını söylese de çocuklardan biri belinde taşıdığı bıçağı çıkartarak genci sağ bacağından bıçakladı. Bacağından bıçaklanan genç ne olduğunu anlamadan kaldırıma otururken, yaşı küçük çocuklar hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen polis olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.