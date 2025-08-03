"Yan baktın" tartışması: Altı kişi tarafından dövüldü

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı Piri Mehmet Paşa Çarşısı önünde bölgede esnaflık yapan Mustafa D. (30) dükkanını kapatıp yaya olarak bulvardan geçtiği esnada iddiaya göre 6 kişinin küfür ve hakaretine maruz kaldı.

Şahısları uyaran adamın üzerine yürüyen 6 kişi, Mustafa D.'yi darp etti. "Kavgaya gerek yok" demesine rağmen şahsı darp eden 6 şüpheli daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilere yönelik araştırma yaparken, sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan şahısların kimliklerini tespit eden polis şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler, savcılıkça serbest bırakıldı.