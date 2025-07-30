"Yan baktın" tartışmasında kan aktı

Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’nde Savaş Durmaz, kaldırımda yürürken karşılaştığı kişiyle aralarında "yan baktın" tartışması çıktı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.

Savaş Durmaz, tartıştığı kişi tarafından tabancayla sol bacağından vurulurken saldırgan ise kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Durmaz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.