Antalya’da seyir halindeki otomobilde çıkan yangını, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri söndürdü.

Yanan araca orman ekipleri müdahale etti

’nın Serik ilçesi Yumaklar Mahallesi'nde taziye ziyaretine giden bir kişinin aracı, ormanlık alanda aniden alev aldı.

Sürücü, durumu fark etmesi üzerine aracı yol kenarına çekerek aşağı indi.

İhbar üzerine olay yerine Bucak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekipler kısa sürede aracı söndürürken, sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

