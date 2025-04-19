Yanan araca TOMA ile müdahale

D-100 kara yolu Yenisahra mevkisi Ankara yönünde hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.



Yoldan geçen polis ekipleri, TOMA'dan tazyikli su sıkarak yangına müdahale etti.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.



Öte yandan, yanan aracın TOMA ile söndürüldüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.