Yanan araçtaki aileyi cezaevi personeli kurtardı

30.11.2025 02:39

Yanan araçtaki aileyi cezaevi personeli kurtardı
Sosyal Medya

DHA

Gaziantep'te seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilde bulunan 5 kişilik aile, ceza infaz kurumu personelinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Gaziantep'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevlerin sardığı araçtaki 5 kişilik aileyi, yangına müdahale eden Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli kurtardı.

 

Olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aileye yardım eden personeli kutladı. Bakan Tunç paylaşımında “Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz KurumuGaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin seyir hâlindeyken yanan araca anında müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye etmeleri takdire şayan bir davranıştır. Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Url'i kontrol ediniz
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram