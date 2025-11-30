Yanan araçtaki aileyi cezaevi personeli kurtardı

Gaziantep'te seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevlerin sardığı araçtaki 5 kişilik aileyi, yangına müdahale eden Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli kurtardı.

Olaya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aileye yardım eden personeli kutladı. Bakan Tunç paylaşımında “Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz KurumuGaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personelimizin seyir hâlindeyken yanan araca anında müdahale ederek 5 kişilik aileyi tahliye etmeleri takdire şayan bir davranıştır. Ceza infaz kurumu personelimizi bu yüksek sorumluluk bilincinden dolayı tebrik ediyorum. Aracı zarar gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.