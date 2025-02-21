Yanan binada can pazarı: Balkonda kurtarılmayı beklediler
Antalya’da bir binada elektrik panosu kaynaklı başlayan yangın, can pazarı yaşanmasına neden oldu. Alevlerin ve yoğun dumanın sardığı binanın iki ve üçüncü katında mahsur kalanlar, itfaiye tarafından balkonlardan alınarak kurtarıldı. Yanan binada, hasar meydana geldi.
Antalya’da yangında mahsur kalan sekiz kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’ndeki üç katlı binanın elektrik panosunda, dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, bir anda büyüdü.
Plastik aksamların da yanmasıyla oluşan yoğun dumanı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Yangının dış kapı önünde olması nedeniyle binanın içini duman kapladı. iki ve üçüncü katlarda oturanlar, yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayınca büyük panik yaşadı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, mahsur kalanlar evlerin balkonuna çıkarak yardım istedi.
İtfaiye ekipleri, merdivenleriyle iki ve üçüncü katlardaki sekiz kişiyi sepete alarak kurtardı.
Kurtarılanlar, soğuktan üşüyen çocuklarını battaniye ile sararak ısıtmaya çalıştı.
Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, binada hasar meydana geldi.
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