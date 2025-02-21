Yanan binada can pazarı: Balkonda kurtarılmayı beklediler

Antalya’da yangında mahsur kalan sekiz kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi’ndeki üç katlı binanın elektrik panosunda, dün saat 23.00 sıralarında çıkan yangın, bir anda büyüdü.



Plastik aksamların da yanmasıyla oluşan yoğun dumanı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.



Yangının dış kapı önünde olması nedeniyle binanın içini duman kapladı. iki ve üçüncü katlarda oturanlar, yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayınca büyük panik yaşadı.