Yanan kamyoneti çaresiz gözlerle izledi

Yangın, saat 18.00 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi, Halkalı Gümrük Yolu'da ilerleyen kargo kamyonetinde çıktı. 59 AKN 617 plakalı kargo yüklü kamyonetin motor kısmından alevler yükseldi.

Yangını fark eden şoför aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında kamyonet ve içindeki kargolar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.