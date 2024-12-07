Yanan klima motoru paniğe neden oldu

Adıyaman’da, bir evin klima motorunda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yanan klima motoru paniğe neden oldu

Edinilen bilgilere göre, merkez Mehmet Akif Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 1.katındaki daireye ait evin motorunda yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altın alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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