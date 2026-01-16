Yanan otomobilde ceset bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Korubaşı Mahallesi’nde yol kenarında bir pikaptan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ve jandarma ekiplerini aradı.

İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alıp söndürmesinin ardından, araçta bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.