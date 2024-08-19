Yanan otomobildeki cesetle ilgili 1 tutuklama

Adana’nın Kozan ilçesinde yanan otomobilde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı.

Yanan otomobildeki cesetle ilgili 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre olay, dün Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde tamamen yanan otomobili fark edenler durumu jandarmaya bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilin direksiyonu başında yanmış ceset bulundu. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHESİ ÜZERİNE 2 KİŞİ GÖZALTIAN ALINDI

Kiralık olduğu tespit edilen otomobilde bulunan cesetle ilgili Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri İ.G. ve M.G. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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