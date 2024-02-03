Yandaki Oda ne zaman başlıyor? Yandaki Oda dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

Star TV ekranlarında yayınlanacak olacak Yandaki Oda dizisi için tarih araştırmaları başladı. Diziseverler tarafından merak edilen Yandaki Oda, deneyimli oyuncu kadrosuyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İşte ayrıntılar.



YANDAKİ ODA NE ZAMAN YAYINLANACAK?



Star TV'nin yeni ve iddialı dizisi Yandaki Oda'nın ilk bölümüyle ekranlarda olacağı tarih merak ediliyor.

Yandaki Oda dizisi yakında Star’da yayınlanmaya başlayacak.

