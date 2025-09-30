Yangın alarmı izdihama neden oldu: 14 öğrenci yaralı

Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'ndeki Hikmet Kozan Ortaokulu’nda bir öğrenci yanlışlıkla yangın ziline basınca ortalık karıştı.



Yangın alarmının sesini duyan öğrencilerin koşması sonucu bazı öğrenciler arada kalarak sıkıştı.



İhbar üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.



Hafif şekilde yaralanan 14 öğrenci kentteki hastanelere kaldırıldı.