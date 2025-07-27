Yangın bölgelerinde rüzgar sürecek mi?

Türkiye 4 ilde büyük orman yangınlarıyla mücadele ediyor.



Şiddetli rüzgar Bursa, Karabük, Kahramanmaraş ve Uşak'ta alevlerle mücadeleyi de zorlaştırıyor.



NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan yangın bölgelerindeki hava tahminlerini aktardı.



Çalışkan'ın verdiği bilgilere göre Bursa'da salı gününden bu yana sıcaklıklar 40-42 dereceyi buldu. Oldukça kuru bir hava var. Rüzgar poyrazdan ve ortalama saatte 25 kilometre hızla esti ancak zaman zaman hamlelerle 45-50 kilometreyi buldu.



HAVA SICAK, NEM DÜŞÜK



Dilek Çalışkan Bursa'ya ilişkin şu tahminleri aktardı:

"İyi haber şu; gece yarısından itibaren rüzgarın hızı azalıyor. Ortalama 15 kilometre hızla esecek. Ara ara artacak ama bugünkü (cumartesi) kadar kuvvetli değil. Ancak hava çok sıcak olmaya devam edecek, nem düşük olacak.



Rüzgar poyrazdan yani kuzey doğudan eseceği için yangın güney batıya doğru ilerleyecektir.



Önümüzdeki çarşambadan itibaren hava sıcaklıkları 34-35 derecelere düşecek. Fakat bu defa poyraz etkisini artıracak."



KARABÜK'TE RÜZGAR HAFİFLEYECEK ANCAK YÖN DEĞİŞTİRECEK

NTV Meteoroloji Editörü Çalışkan Karabük'e ilişkin tahminleri ise şöyle anlattı: "Önümüzdeki 3 gün aşırı sıcak olacak. 42 derecelere çıkacak sıcaklık, rüzgar da kuvvetli şu anda.



Yarından itibaren rüzgar yavaşlayacak ama Karabük'te de hava çok kuru.

Ayrıca rüzgar yön değiştirip lodosa dönecek ve havayı daha da kurutacak."

