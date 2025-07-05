Yangın bölgesinde hava nasıl olacak? Riskli gün sayısı artıyor
Hava sıcaklığı yarın itibaren yükseliyor, 9 gün sürecek bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyoruz. Özellikle Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar etkili olacak.
NTV yayınına bağlanan Meteorolog Adil Tek, "35 dereceleri görüyor artık sıcaklıklar. Özellikle yarından itibaren daha da etkisini artıracak." dedi.
Yangınları etkileyen rüzgarın durumuyla ilgili de konuşan Tek, "Yaklaşık 4 günlük yükselen sıcaklıklar olacak. Ayın 9'unda pik yapıyor sıcaklıklar. Ayın 11-12'si gibi güneyde kuvvetli rüzgarlar oluşacak, Ege ve Akdeniz'de. Birkaç gün sonra Ödemiş'te sıcaklığın 43-44 derece ölçülebileceğini söyleyebiliriz." diye konuştu.
Meteorolog Adil Tek, 90-92 günlük yaz aylarının eskiden riskli gün sayısı 30-40 günken, bunun şimdi 50-60 güne çıktığını söyledi.
Ağustos ayında da sıcak bir dönem göründüğünü belirten Tek, "Temmuz ayının 9'undan sonra sıcaklıklar normale dönmüş olacak. Ama güney bölgelerimiz serinlemeyecek. Ayın 14-15'inden sonra bugünlerden daha da sıcak olacak. Ağustos ayında da yine sıcak bir dönem görünüyor." dedi.
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