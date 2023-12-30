Yangın çıkan binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı

"15 DAKİKADA TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI"



Muş Belediyesi Başkan Yardımcısı Muhterem Bozkurt, "Bugün saat 14 civarlarında, şehrimizin ana merkezindeki binanın bodrumunda bir yangın ihbarı aldık. İtfaiye ekiplerimiz, 5 dakika içerisinde yangın mahalline vardılar. 15 dakika içerisinde yangını tamamen kontrol altına aldılar. Ayrıca bu 15 dakika içerisinde aralarında çocukların da bulunduğu 25 vatandaşımızı, itfaiye merdivenleriyle tahliye ettiler. Allah'a şükrediyoruz hem can, hem mal kaybımız yok. Yangın şu anda kontrol altında ve soğutma işlemleri devam ediyor. Yangının olduğu mahal, tamamen bitişik bir nizam. Zamanında müdahale yapılmasaydı, Allah korusun büyüyebilirdi" dedi.