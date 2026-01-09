Yangın çıkan evde cinayet şüphesi. Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
09.01.2026
Son Güncelleme: 09.01.2026 22:20
Tekirdağ'da yangın çıkan evde 70 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu. Cesette kesici alet izleri bulunurken, olayın cinayet olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir apartman dairesinden yoğun duman çıktığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan incelemede bir kadının cansız bedeni bulundu.
BOYUN VE KARIN BÖLGESİNDE KESİCİ ALET İZLERİ BULUNDU
Polis ekiplerince yapılan kimlik tespitinde hayatını kaybeden kişinin Süleymanpaşa Belediye Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş (70) olduğu öğrenildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Binnaz Eriş'in boyun ve karın bölgesinde kesici alet izleri bulunduğu, olay yerinde kan izlerine rastlandığı belirtildi. İlk bulgular doğrultusunda olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Binnaz Eriş'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.