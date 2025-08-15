Yangında mezarlar da kül oldu

Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan, 6 mahalle ile 7 mevkideki 984 haneden bin 851 kişinin tahliye edildiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Alevlerin söndürüldüğü mevkilerde yangının boyutu gün yüzüne çıktı.

Yangında evlerin yanı sıra Çatakkoyağı mevkisinde iki mezarlığın da hasar aldığı görüldü.