Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: Çirkin paylaşımlara soruşturma
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında vefat edenlerin yakınlarını arayarak dalga geçen ve bu çirkin davranışları sosyal medyada paylaşan şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, hayatını kaybedenlerle ilgili suç teşkil eden paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı. Süphelilerin kimliği tespit edildi ve zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi. Adalet Bakanı Tunç, "Acılı ailelerin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez." paylaşımında bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip arayarak, alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçti.
KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET
Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili olarak, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.
GÖZALTI KARARI
Şüphelilerin kimliğinin tespit edildiği aktarılan soruşturmada, zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.
BAKAN TUNÇ: ACILI AİLELERİN RAHATSIZ EDİLMESİ KEBUL EDİLEMEZ
Bolu Kartalkaya'da bulunun otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak hakaret edilmesi iddiaları sonrasında Bakan Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, “Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez. Bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.
SUÇ TEŞKİL EDEN PAYLAŞIMLARA SORUŞTURMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlerle ilgili bazı sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Başsavcılık, 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili bazı sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşımlar yapıldığını tespit etti.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatılan soruşturmada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Başsavcılık, hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alay içerikli ifadeler kullanıldığı iddialarına ilişkin de ayrı bir soruşturma başlattı.
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