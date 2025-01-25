Yangın faciasında vefat edenlerin ailelerini arayıp dalga geçtiler: Çirkin paylaşımlara soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin ailelerinin telefon numaralarını elde edip arayarak, alay içerikli ifadeler kullandıkları öne sürülen şüphelilerle ilgili harekete geçti.

KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET



Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili olarak, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespit edilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.

GÖZALTI KARARI



Şüphelilerin kimliğinin tespit edildiği aktarılan soruşturmada, zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.



Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.



BAKAN TUNÇ: ACILI AİLELERİN RAHATSIZ EDİLMESİ KEBUL EDİLEMEZ



Bolu Kartalkaya'da bulunun otelde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin aranarak hakaret edilmesi iddiaları sonrasında Bakan Tunç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Bakan Tunç yaptığı paylaşımda, “Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerinin aranarak çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edilmesi iddiasıyla ilgili İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır. Yangın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızın acılı ailelerinin rahatsız edilmesi, ahlaksızca sözler kullanılması asla kabul edilemez. Bu iddiayla ilgili başlatılan soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verdi.