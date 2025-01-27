Yangın faciasından sonra fiyatı uçan yangın tüpleri için ihbar çağrısı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında yangın söndürme tüplerindeki fahiş fiyat artışları dikkat çekti. Yangın öncesi 300 lira olan bir ürün, yangından hemen sonra bin 1500 liralara çıkarken vatandaşların bu işletmeleri Ticaret Bakanlığı'na bildirmesi önem taşıyor.

Yangın faciasından sonra fiyatı uçan yangın tüpleri için ihbar çağrısı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını sonrasında tüpleri gibi yangın söndürme malzemelerine talep hızla arttı. Bazı işletmelerin söz konusu ürünlerin fiyatında yüksek artış yaptığı görüldü.

Ticaret Bakanlığı ekipleri de yangın söndürme malzemeleri satan işletmelere yönelik denetimlerini artırdı.

Ekipler, fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik gerekli cezai işlemleri uygulamaya başladı.

Yangın faciasından sonra fiyatı uçan yangın tüpleri için ihbar çağrısı - 1 Fiyat analizlerinin yapıldığı bir internet sitesinde satılan bir yangın tüpünün 19 Ocak'taki fiyatının 706, bugünkü satış fiyatının ise 1500 lira olduğu görülüyor

"TOPLUMSAL VİCDANA AYKIRI"

Tüketiciler Konfederasyonu Genel Başkan Vekili Aziz Koçal da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Bolu'da yaşanan acı olayın ardından tüpleri ve iş güvenliği malzemelerinde fahiş fiyat artışlarının yaşandığı yönündeki haberlerin kamuoyunda büyük tepki çektiğini söyledi.

Bu fiyat artışlarının ahlaki olmayan bir fırsatçılık olduğuna işaret eden Koçal, "Toplumun güvenliğini ve hayatını doğrudan ilgilendiren ürün ve hizmetlerde yapılan bu tür fiyat manipülasyonları, hem tüketici haklarına hem de toplumsal vicdana aykırıdır." dedi.

Yangın faciasından sonra fiyatı uçan yangın tüpleri için ihbar çağrısı - 2

Koçal, tüketicilerin, ve iş güvenliği malzemelerinde fahiş fiyat artışlarıyla karşılaşması durumunda bunu yetkili mercilere iletmesi gerektiğini bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu firmalar mutlaka Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna şikayet edilmeli, şikayetler Ticaret Bakanlığına ve ALO 175 Tüketici Hattı'na yapılmalıdır. Bu tür fiyat artışlarının önlenmesi için ilgili bakanlıkların denetim çalışmalarına yerel yönetim ekipleri de dahil edilmeli, yerelde daha hızlı ve etkin müdahale mekanizmaları oluşturulmalıdır. Haksız fiyat artışıyla fırsatçılık yapan firmalara caydırıcı cezalar uygulanmalı, bu kişilere ve işletmelere gerekirse ticaretten mene kadar yaptırım uygulanmasını sağlayacak yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmelidir."

Yangın faciasından sonra fiyatı uçan yangın tüpleri için ihbar çağrısı - 3

Üretici, satıcı ve sağlayıcıların kriz dönemlerinde toplumun güvenini suiistimal etmek yerine ticari ahlaka ve toplumsal dayanışma bilincine uygun hareket etmesi gerektiğini belirten Koçal, bu konuda ticaret ve esnaf odalarının da üyelerini takip etmesi gerektiğini kaydetti.

Kartalkaya'da facia "geliyorum" demiş: "Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor"

Kartalkaya'da facia "geliyorum" demiş: "Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor"

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