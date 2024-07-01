Yangın ihbarına gittiler, uyuşturucu serası buldular

Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kiracılar Buğra Şahincan U. ile arkadaşı A.Y.Ö.'nün (19) oturduğu daireden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.



Adrese sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, daireye girdiğinde uyuşturucu üretimi için kurulmuş iklimlendirme sistemi buldu.



İtfaiye ekibi yangını söndürürken, evde arama yapan polis hasadı yeni yapılıp, kurutulmaya bırakıldığı belirlenen 6 kilo 644 gram esrar ile 4,5 gram kokain ele geçirdi.