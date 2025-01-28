Yangın merdiveni kapısına tuğla ördüler!

"İŞ YERİ OLSAYDI ÇIKIŞ KAPISI YAPMAK ZORUNDAYIZ"



Yangın merdiveninin yönetmeliğe uygun olarak yapıldığını iddia eden bina sahibi, "Dairenin yangın çıkışına tuğlaları biz ördürdük. İş yerinde yangın çıkış kapısı var ama diğer kat mesken olduğu için çıkış kapısı yok. İş yerlerinde yangın çıkış kapısı yapılma mecburiyeti vardır, onun için burada çıkış var ama meskenlerde çıkış kapısı mecburiyeti olmadığı için üst katta kapı yok." dedi.

Yangın çıkış ve tahliye merdiveninin de hazır ve kullanılabilir durumda olduğunu belirten kişi, "Yangın merdiveni çalışır vaziyette boşluğa da çıkıyor zaten. Bu binada bir kişi yaşıyor kiracı olarak mesken olarak oturan bir kişi var." diye konuştu.