Yangın merdiveni kapısına tuğla ördüler!
Bolu'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangını faciası sonrası alınan tedbirler tartışılmaya başlandı. İstanbul Bakırköy'de ise alt katı iş yeri, üst katları daire olan 3 katlı binanın yangın merdiveni çıkışına tuğla örüldüğü görüldü.
Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangının ardından gözler iş yerlerinde alınan tedbirlere çevrildi. İş yerleri ve dairelerin aynı binalarda bulunduğu megakentteki uygulamalar ise sorgulanmaya başladı.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ilk katı iş yeri olan üst katları ev olan binadaki farklı uygulama dikkat çekti.
İş yerinin yangın merdivenine çıkış kapısı bulunurken, dairelerin bulunduğu katlardaki çıkışların ise tuğla ile kapatıldığı görüldü.
"İŞ YERİ OLSAYDI ÇIKIŞ KAPISI YAPMAK ZORUNDAYIZ"
Yangın merdiveninin yönetmeliğe uygun olarak yapıldığını iddia eden bina sahibi, "Dairenin yangın çıkışına tuğlaları biz ördürdük. İş yerinde yangın çıkış kapısı var ama diğer kat mesken olduğu için çıkış kapısı yok. İş yerlerinde yangın çıkış kapısı yapılma mecburiyeti vardır, onun için burada çıkış var ama meskenlerde çıkış kapısı mecburiyeti olmadığı için üst katta kapı yok." dedi.
Yangın çıkış ve tahliye merdiveninin de hazır ve kullanılabilir durumda olduğunu belirten kişi, "Yangın merdiveni çalışır vaziyette boşluğa da çıkıyor zaten. Bu binada bir kişi yaşıyor kiracı olarak mesken olarak oturan bir kişi var." diye konuştu.
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