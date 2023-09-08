Yangın merdiveni yürüyüş yoluna devrildi: Facianın eşiğinden dönüldü

"GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAMIŞ"

Niğde Valisi Cahit Çelik olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gerekli incelemelerin yapılacağını kaydeden Vali Çelik, ‘’Burada istemediğimiz bir olay yaşandı. Üniversitemize bağlı yerleşkede daha önce depremden hasar gören Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından hasarlı olmadığı tespit edilen ama daha sonra üniversitenin yaptırdığı tetkiklerle hasarlı olduğu tespit edilen bir binanın yıkım işlemini üniversite bir ihale yapmış. Yıkımı alan firmada yerine getirmesi gereken sorumluluğu yerine getirmeden, hem emniyeti, hem valiliği hem de belediyeye bir bildirimde bulunmadan yıkım işlemini gerçekleştiriyor. Maalesef gerekli tedbirleri almadığı için yıkımın yanından geçen bir vatandaşımız hafif şekilde yaralanıyor. Sevindiğimiz şu ölen bir vatandaşımız yok yaralanan da hafif yaralı. İlgili firma ile ilgili hem idari yaptırım yapılacak hem de bir vatandaşımız yaralı olduğu için adli işlem yapılacak" ifadelerini kullandı.

Yıkılan duvar nedeniyle Atatürk Bulvarındaki trafik bir süre kontrollü şekilde sağlanırken, ekiplerin enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor.