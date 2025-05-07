Yangın mevsimi yaklaşıyor: Çanakkale'den sonra bir ilde daha yasak kararı
Orman yangını mevsimi yaklaşıyor. Çanakkale'nin ardından Kırklareli'nde de ormanlara girişler yasaklandı.
Kırklareli Valiliği, 8 Mayıs-31 Ekim'de kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle ormanlara girişlerin 177 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Bu konuda duyarlı olunması istenen açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.
ÇANAKKALE'DE DE YASAKLANDI
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Çanakkale'de de benzer bir karar alınmıştı.
Bu kapsamda, 6831 sayılı Orman Kanunu erçevesinde, Çanakkale'deki ormanlara görevliler dışında 1 Haziran tarihinden başlayarak 30 Eylül'e kadar girişler yasaklanmıştı.
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