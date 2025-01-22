Yangın nasıl felakete dönüştü? 6 soru 6 cevapla Kartalkaya yangın felaketi

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Çocuklarına bir karne hediyesi verebilmek için Bolu’daki Grand Kartal Oteli’ne kayak tatiline giden 76 kişi, yangın felaketinde can verdi.



Felaket, Türkiye tarihinin en büyük yangın facialarından biri olarak kayıtlara geçti.



Peki Kartalkaya otel yangını hakkında neler biliyoruz?



Yangın nasıl başladı, otelin yangın söndürme sistemi devreye girmedi mi, yangın merdiveni yok muydu?



İşte yangın felaketine ilişkin şu ana kadar bildiklerimiz...

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GRAND KARTAL OTEL KİMİN?



Köroğlu Dağları’nın zirvesinde yer alan beş otelden biri olan Grand Kartal Otel, bölgedeki tesislerin gelişimindeki katkılarıyla bilinen iş insanı Mazhar Murtezaoğlu tarafından kuruldu.



Murtezoğlu, 1960 yılında Bolu’ya yerleşti. Burada Bolu Dağı Kantini’ni kurdu. Kısa sürede adını duyuran Murtezoğlu, 1974 yılında Kartalkaya Kayak Merkezi’nin temellerini attı. İş insanı, İsviçre’deki otelleri örnek aldığını anlattı. Önce Kartal Otel’i kuran Murtezaoğlu daha sonra Grand Kartal Otel’i kurdu.



İş insanı Murtezaoğlu’nun 2019 yılındaki ölümünün ardından oteli damadı Halit Ergül işletmeye başladı.



KARTALKAYA’DAKİ YANGIN NASIL BAŞLADI?



Görgü tanıklarının anlatımlarına göre yangın, Grand Kartal Otel’in ana giriş kapısına göre -1, arka tarafta bulunan giriş kapısına göre ise üçüncü katta bulunan restoran kısmında başladı.



Yangın başladığında saatler 03.21’i gösteriyordu. İlk ihbarın saati ise 03.27 olarak açıklandı.



Alevleri söndürmek için kent merkezi, çevre il ve ilçelerden çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Otel fuel oil ile ısınıyordu. Ekipler ilk olarak buraya yöneldi. Yakıt tankları güvenli hale getirildi, patlamamaları için önlem alındı.

Grand Kartal Otel'in arka tarafında bulunan yamaç, alevlere müdahaleyi güçleştirdi

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GRAND KARTAL OTEL’DEKİ YANGIN NASIL HIZLA BÜYÜDÜ? Kayak sezonu ve yarıyıl tatili nedeniyle 12 katlı otelin çok sayıda misafiri vardı. 161 odası bulunan otelde 238 kişi konaklıyordu. Amerikan kayak otellerinin yapısının örnek alındığı Grand Kartal Otel’in büyük bölümü ahşap olarak inşa edilmişti.



İçerisinde birçok dekoratif malzemenin bulunduğu otelin tavanları ile yan duvarları da ahşaptan oluşuyordu. Yangının kısa sürede yayılmasında bölgedeki şiddetli rüzgar da etkili oldu.



İşte tüm bu sebeplerle alevlerin kısa sürede büyüyüp yayıldığına işaret ediliyor.

Otelin içinde çekilen fotoğraflar, alevlerin yapının ahşap olmasından kaynaklı hızla büyüdüğü görüşünü doğrular nitelikte

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YANGIN MERDİVENİ YOK MUYDU?



Hızla büyüyen yangın, otelin üst katlarına doğru ilerlemeye başladı. Otelde kalanlar can havliyle camlara çıktı. Peki otelde yangın merdiveni yok muydu?



Bina içerisinde iki adet yangın merdiveni vardı ancak yoğun duman nedeniyle merdivenlere ulaşım imkansız hale geldi. Tanıklar, yangın merdiveninin yapının tam orta yerinde yer aldığını aktardı. Resepsiyon çıkışı kot farkı nedeniyle beşinci kata denk gelen otelde kalanlar, katlar arasında dolanarak inen merdivenleri kullanmadığı için çıkış katına ulaşamadı. Bazı otel misafirleri, altıncı kattan bina dışında bulunan sundurmaya atladı. YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ DEVREYE GİRMEDİ Mİ? Felaketle sonuçlanan yangın sonrası otelde duman sensörü ve yangın söndürme sistemi olup olmadığı da gündeme geldi.



Otelde yangın sırasında uyarı alarmı çalmadığı, duman sensörü olmadığı, ışıldak ya da söndürme sistemi bulunmadığı öne sürüldü.



Otelde çalışan Halil Gümüş isimli görevli, binanın ahşap olduğuna dikkat çekip, “Yangın alarmı olsa bu kadar insan vefat etmezdi. Yani var ama çalışmıyor.” dedi.



Temizlik görevlisi olarak çalışan Neçirvan Öner ise “Katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor.” diye konuştu.



Tanık anlatımları, felaketteki ihmaller zincirlerini gözler önüne serdi.



KİMLER GÖZALTINA ALINDI? Yangına ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı ile 5 cumhuriyet savcısının ve başsavcılığın belirlediği bilirkişi heyetinin yangının sebebi, ihmal, kusurla ilgili inceleme başlattığını açıkladı.



Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar arasında işletme sahibi de bulunuyor.

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