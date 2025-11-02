Yangın şehitleri için fidan dikildi

Eskişehir'de temmuz ayında çıkan orman yangınında şehit olan AKUT gönüllüsü ve diğer şehitler için Konya'da fidan dikim töreni yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akyokuş mevkisinde Muharrem Can adına oluşturulan hatıra ormanında şehitlerin adını yaşatmak için buluştuklarını belirterek, orman yangınlarında şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

Konya Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın da topraklar üzerinde özgürce yaşayabilmenin şehitlerin fedakarlıklarıyla mümkün olduğunu belirterek, "Onlar ki zaman zaman vatan savunmasında, zaman zaman milletimizin huzurunu temin etmek için asayiş nöbeti sırasında, zaman zaman milletimizin birlik ve beraberliğini temin etmek için terörle mücadelede ve ormanlarımızı korumak için hiç düşünmeden fedai can eylemişlerdir." ifadesini kullandı.

AFAD gönüllüsü Muharrem Can'ın babası İbrahim Can, yaptığı açıklamada, törene gelen insanların yüreklerinin, hem oğlu hem kendisi ve ülkesi için attığını söyledi.

Törene, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdullah Neşeli, şehidin ablası Saliha Kırbaş ile abisi Ahmet Can, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.