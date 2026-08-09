Yangın sırasında 13'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti

Kayseri ’nin Melikgazi ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki 14 katlı binanın 13'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bu sırada 61 yaşındaki ev sahibi Ali M. dairenin balkonundan düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri Ali M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alevler itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü. Ali M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.