Bursa’nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sunta fabrikasının devam eden inşaatında yaşanan yangın sırasında patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; sunta fabrikasının devam eden inşaat çalışmalarında görevli inşaat işçilerinin yatakhanesinde, işçilerin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



Kısa sürede yatakhanenin tamamını saran yangında piknik tüpleri de büyük bir gürültüyle patladı. Patlamalar sırasında etraftaki araçlar da alev aldı.



5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ



Alevleri fark eden fabrika çalışanları durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yatakhanenin yanı sıra, 5 araçtaki yangını söndürmek için büyük çaba harcadılar. Yangın sonucu yatakhane tamamen kullanılamaz hale geldi.