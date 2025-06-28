Yangın söndürme çalışması çocuklar için eğlenceye döndü

Şırnak’ta Yeni Mahalle TOKİ konutları mevkiinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangına müdahaleyi gören ve yaşları 8 ile 12 arasında değişen birçok çocuk itfaiyeden sıkılan suyun altına girerek hem serinlediler hem de eğlendi.

İtfaiye erlerinin uyarılarına aldırış etmeyen çocuklar ekiplerin çevreye sıktığı suyun altına girerek yangın söndürme çalışmalarını eğlenceye dönüştürerek renkli görüntüler oluşturdular.