Osmaniye'de yangın söndürme havuzuna giren iki çocuk boğuldu.



Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yarpuz köyü Türkü mevkisinde hayvan otlatan Mustafa İletmiş (16) ve Muhammet Ali Kırcılı (15), serinlemek için yangın söndürme havuzuna girdi.



Havuzdan çıkamayan çocukların sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine giden AFAD ekiplerine bağlı dalgıçlar, çocukların cansız bedenlerini havuzdan çıkardı.



Yapılan incelemenin ardından çocukların cesetleri, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.